Путин предложил выплачивать семьям по 10 тысяч рублей в месяц за рождение первенца

Президент России Владимир Путин предложил выплачивать по 10,5 тысяч рублей в месяц в течение полутора лет за рождение первого ребенка, сообщает Интерфакс.

По информации агентства, новые выплаты будут действовать с января 2018 года. Кроме того, государство компенсирует ту часть ставки по ипотеке, которая превышает 6% годовых, семьям, где появится второй или третий ребенок.

Президент также предложил передвинуть сроки программы по выплате материнского капитала до конца 2021 года. «Сегодня нам необходимо принять комплекс мер, которые позволят стабилизировать, не допустить снижения численности населения России в предстоящее десятилетие», — заявил Путин.

Напомним, размер выплаты материнского капитала с 2007 года вырос до 450 тысяч рублей. Сумму можно потратить на улучшение жилищных условий, образование или адаптацию детей-инвалидов.

Материнский капитал также можно будет использовать на оплату услуг дошкольного образования, например, на уход и присмотр за ребенком с двухмесячного возраста.