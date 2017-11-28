Сумка с 2 млн долларов для Улюкаева весила почти 22 килограмма

В суде по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, которого обвиняют в получении взятки, взвесили сумку с 2 млн долларов, которые передал ему глава «Роснефти» Игорь Сечин.

О проведении следственного эксперимента в зале суда ходатайствовал прокурор Борис Непорожный, так как, по его словам, участники процесса и свидетели неоднократно интересовались, сколько весит данная сумма.

Выяснилось, что сумка с 2 млн долларов, которая еле застегнулась, весит 21 килограмм 950 граммов.

Сам Улюкаев подтвердил, что эта сумка похожа на ту, что передал ему Сечин, но не уверен, что это именно она. Он добавил, что по объему сумки был уверен, что в ней лежит несколько бутылок вина, которые Сечин пообещал ему вручить в качестве подарка.

«Я думал, что в сумке коробка с вином, помня, что Сечин обещал мне подарить вино, которое я «никогда в жизни не пробовал». Я отнес сумку к машине, водитель помог мне ее положить в багажник», — говорил Улюкаев на прошлом заседании суда.

Экс-министр отмечал, что Сечин часто приходил к нему с подарками, «там оказывались то какие-то часы, один раз — макет буровой вышки». Это, по словам Улюкаева, было «нормой делового этикета».

Напомним, экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева обвиняют в получении взятки от Сечина в размере 2 миллионов долларов за согласование сделки, в рамках которой «Роснефть» получила пакет акций «Башнефти». Улюкаев не признает свою вину и обвиняет Сечина в провокации взятки.