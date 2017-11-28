В Сбербанке отреагировали на прекращение дела против Владимира Кехмана

Сбербанк заявил, что будет добиваться обжалования постановления о прекращении уголовного дела в отношении бывшего гендиректора группы компаний JFC Владимира Кехмана и двух его предполагаемых подельников.

В банке назвали незаконной и необоснованной переквалификацию обвинения Кехману со статьи 159.1 УК России (мошенничество в сфере кредитования) на статью 176 УК России (незаконное получение кредита).

«Затягивание сроков следствия, передача дела новому следователю, переквалификация обвинения и, наконец, прекращение уголовного дела по факту хищения более 20 млрд рублей, на наш взгляд, порождает много вопросов о характере проведения расследования», — ответили «Новой газете» в Сбербанке.

Ранее во вторник Следственный департамент МВД России 21 ноября, на 60-м месяце расследования, прекратил уголовное преследование Кехмана. Действия бывших топ-менеджеров JFC переквалифицированы с мошенничества на незаконное получение кредитов. Дело закрыли по не реабилитирующим их обстоятельствам за истечением сроков давности.

Речь идет о 20,2 млрд рублей, которые были получены в качестве восьми кредитов в 2010–2011 годах входившими в группу компаний JFC фирмами в Сбербанке, «Уралсибе», Промсвязьбанке, Банке Москвы и других. В МВД сочли, что обвиняемые предоставили банкам ложные сведения о подконтрольных им структурам.

Кехману и другим фигурантам дела Андрею Афанасьеву и Юлии Захаровой отменили подписку о невыезде, а также сняли арест на имущество.

Напомним, Владимира Кехмана в 2012 году признали банкротом в Великобритании, а через четыре года — в России. В 2015 году Сбербанк подал заявление в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области о банкротстве Владимира Кехмана.