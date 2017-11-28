Суд отказался в пятый раз вызвать Игоря Сечина на допрос по делу Улюкаева

Суд отклонил ходатайство адвоката Тимофея Гриднева о вызове на допрос главы «Роснефти» Игоря Сечина по делу бывшего министра Алексея Улюкаева.

«Уверены, что допрос Сечина позволит снять обвинение с Улюкаева», — сказал Гриднев.

Прокурор заявил, что у Сечина «есть уважительная причина» не приходить на заседание, однако не уточнил причину. Суд отказал в ходатайстве защиты, потому что адвокаты не обеспечили явку свидетеля в судебное заседание.

Помимо этого, прокурор просил огласить показания Сечина, адвокаты и Улюкаев выступили против, потому что сам глава «Роснефти» не явился в суд. Судья отказывается оглашать показания Сечина.

Судья объявила судебное следствие оконченным. На следующем заседании 4 декабря будут прения сторон.

Ранее во вторник взвесили сумку с 2 млн долларов, которые якобы передал Улюкаеву Игорь Сечин. Сумка, которая еле застегнулась, весит 21 килограмм 950 граммов. Улюкаев подтвердил, что сумка похожа на ту, что передал ему Сечин, но не уверен, что это именно она. Он добавил, что по объему сумки был уверен, что в ней лежит несколько бутылок вина.

Напомним, экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева обвиняют в получении взятки от Сечина в размере 2 миллионов долларов за согласование сделки, в рамках которой «Роснефть» получила пакет акций «Башнефти». Улюкаев не признает свою вину и обвиняет Сечина в провокации взятки.