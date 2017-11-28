Курс биткоина впервые превысил 10 тысяч долларов

Курс цифровой валюты биткоин превысил отметку в 10 тысяч долларов, тем самым установив новый исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.com.

По мнению экспертов, опрошенных РБК, рост курса биткоина связан с притоком на рынок новых денег и ожиданием скорого запуска фьючерсов на эту криптовалюту. Это отмечают основатель группы компаний Blockchain.ru Дмитрий Мацук и аналитик Tokenbox, портфельный управляющий The Token Fund Игорь Доганов.

Напомним, еще в начале ноября биткоин стоил 6 500 долларов, а 26 ноября курс биткоина уже превысил 9 тысяч долларов.

Отмечалось, что на рост курса криптовалюты тогда могло повлиять заявление мирового оператора фьючерсных бирж CME Group, о том, что он собирается запустить торги фьючерсами на биткоин в четвертом квартале 2017 года.

Читайте также Государства и финансовые корпорации не могут решить, что делать с криптовалютами

Ранее Минфин России и Центробанк заявляли о планах ввести ограничение на сумму покупки криптовалют в России. До конца года министерство договорилось с ЦБ подготовить законопроект о регулировании обращения криптовалют.

В то же время, глава Минкомсвязи Николай Никифоров 20 ноября заявил , что биткоины не будут узаконены в России. А первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов, выступая на форуме «Российский рынок производных финансовых инструментов», заявил , что ЦБ предлагает ограничить работу сайтов, на которых можно приобретать цифровые деньги.