Андрей Кураев усмотрел вину благовещенского епископа в провальном пуске с Восточного

Ответственность за аварии, которые случаются с космическими аппаратами, должны нести в том числе и священнслужители, которые их освящают. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил протодиакон и богослов Андрей Кураев.

По мнению Кураева, сейчас церковь «предоставляет услуги, но никогда не отвечает за качество этих услуг», и в этом есть «некоторая проблема».

«Я по-богословски могу объяснить всё что угодно, понимаю, что есть промысел божий и так далее, но всё же, мне кажется, что тот же епископ Лукиан в душе этот вопрос должен хранить. Равно как и епископ Иоанн, который освящал подлодку «Курск». Это вопрос к совести: господи, почему ты ни во что ставишь мои молитвы? Может, мои отношения с тобой менее радужны, чем мне представляется?», — заявил Кураев.

Напомним, 28 ноября с космодрома Восточный в Амурской области запустили вторую в его истории ракету в 8:41 (МСК). Трехступенчатая ракета-носитель «Союз-2.1б» должна доставить на орбиту гидрометеорологический космический аппарат. Спутник «Метеор-М» должен был отделиться от ракеты-носителя в 9:32 (МСК) и передавать телеметрию, однако как сообщили в Роскосмосе, никакой информации от него до сих пор не поступило.

По предварительным данным, ошибка возникла в полетном задании ракеты-носителя и разгонного блока «Фрегат». Причиной аварии спутника мог стать человеческий фактор, отмечают источники.

Протодиакон Кураев уже не в первый раз высказывает подобную точку зрения. В апреле 2016 года после неудачного пуска ракеты «Союз-2.1а», которую тоже освящал епископ Лукиан, Кураев сказал, что священник обязан нести ответственность. «Если после обряда катастрофа все равно произошла, то священник должен быть лишен сана», — цитирует Кураева «Газета.ру».