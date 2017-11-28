У здания приемной Центробанка задержали 17 валютных заемщиков

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве около общественной приемной Центрального банка России 17 валютных заемщиков, сообщил «Новой газете» один из задержанных Дмитрий Белкин.

По его словам, им вменяют организацию несогласованного митинга (ст. 20.2 КоАП). При этом Белкин уточнил, что с собой у них не было ни плакатов, и никаких лозунгов они не выкрикивали.

Как пояснил задержанный, валютные заемщики пришли к зданию приемной ЦБ, так как большинство из них были записаны на прием. Часть пришедших зашла в здание (где-то человек 10-15), а другая часть осталась за дверьми здания.

Однако, по словам Белкина, их никто принимать не стал, и им не пояснили, к кому обращаться, тогда люди, оставшиеся за дверьми стали «громко звать» по фамилии руководителя Службы Банка России по защите прав потребителей Михаила Мамута.

После чего полицейские и стали задерживать активистов. Белкин уточнил, что в качестве причины задержания им назвали — ругань матом. Активистов посадили в автобус и доставили в ОВД по Мещанскому району.