Прокурор Ниццы потребовал отправить Керимова в тюрьму на время разбирательства

Прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр обжаловал решение судьи по вопросам свободы и заключения в следственной палате апелляционного суда в Экс-ан-Провансе и потребовал поместить российского сенатора Сулеймана Керимова в камеру предварительного заключения.

Прокурор уверен, что решение об освобождении под залог Керимова, обвиняемого в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, «не соответствует уровню дела». Он также назвал принятые судом меры «непропорциональными риску» и «значительным финансовым возможностям» подозреваемого.

В случае, если апелляционный суд оставит сенатора на свободе, прокурор намерен потребовать ужесточения условий нахождения подозреваемого на свободе. Апелляционный суд должен объявить о своем решении «в ближайшие дни», сказал прокурор.

Напомним, на прошлой неделе французские власти задержали сенатора Сулеймана Керимова и предъявили ему обвинения в отмывании денег и неуплате налогов. По информации источников французских СМИ, Керимов мог покупать виллы через подставные фирмы и не платить деньги в казну Франции.

Суд не стал арестовывать сенатора, однако обязал его выплатить залог в размере 5 млн евро. Керимов также должен будет сдать российский паспорт, являться в полицию каждую неделю и не уезжать из Франции до окончания расследования.