ФИФА опубликовала официальный плакат ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала официальный плакат чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, его центральной фигурой стал футболист Лев Яшин.

🗣️ «Стилистика советского постконструктивистского плаката 1920-1930-х годов стала во всем мире одним из самых важных и чтимых русских культурных кодов»

Дизайнер Игорь Гурович🇷🇺 - об Официальном Плакате #ЧМ2018

ℹ️ https://t.co/cbINOw1Idv — Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) November 28, 2017

Автором плаката стал дизайнер Игорь Гурович. Он нарисовал Яшина и 11 лучей солнца, которые отходят от мяча как символ российских городов, где пройдут матчи. В 1966 году вместе со сборной СССР Яшин занял четвертое место на ЧМ, он также обладает наградой «золотой мяч» (единственный вратарь в истории футбола, который ее получил).

«Для нас было очень важно отразить в Официальном Плакате Россию как страну-хозяйку турнира. Именно поэтому героем стал наш Лев Яшин, выдающийся вратарь, олицетворяющий отечественный футбол», — сказал председателя оргкомитета ЧМ-2018 Виталий Мутко.

Напомним, матчи чемпионата мира-2018 пройдут в 11 российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. Турнир будет длиться почти месяц: с 14 июня по 15 июля. Россия принимает чемпионат мира впервые.