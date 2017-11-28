Прохоров призвал начать судебный процесс против Родченкова в США

Бизнесмен и бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Михаил Прохоров пообещал оказать любую помощь, как юридическую, так и финансовую, если российские биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина будут судиться с бывшим главой московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, передает ТАСС.

«Я готов привлекать лучших юристов для защиты интересов наших биатлонисток в любой стране мира, там, где это наиболее целесообразно. Уверен, что один из судов необходимо инициировать на территории США, чтобы была возможность допросить в рамках судебного процесса «торговца смертью» Родченкова», — сказал Прохоров.

Решения МОК назвал «вакханалией спортивного беззакония».

«Необходимо уже дать понять на языке судебных решений всем этим Родченковым, Шмидам, Освальдам и им подобным деятелям MOK и WADA, что вся эта вакханалия будет стоить им репутации, профессии и денег. За все надо платить, а за несправедливость вдвойне», — добавил он.

Накануне МОК пожизненно дисквалифицировал пятерых российских спортсменов. Среди них — скелетонист Сергей Чудинов, бобслеисты — золотые медалисты Олимпиалы-2014 Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков, серебряные медалисты биатлонисты Яна Романова и Ольга Вилухина. Ранее МОК дисквалисквалифицировал российского бобслеиста Александра Зубкова, бобслеистку Ольгу Стульневу и конькобежцев Ольгу Фаткулину и Александра Румянцева.

Таким образом Россия вышла из тройки лидеров медального зачета Олимпиады в Сочи и опустилась на шестую строчку, уступив место Норвегии, Канаде, США, Нидерландам и Германии.