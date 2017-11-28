Суд отказал «дочке» Siemens в аресте «поставленных в Крым» турбин

Арбитражный суд Москвы отказался арестовать поставленные структурам Ростеха — ООО и ОАО «Технопромэкспорт» четыре газотурбинные установки по иску дочернего предприятия немецкого концерна Siemens и российских «Силовых машин» — «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ). Об этом со ссылкой на решение суда сообщает ТАСС.

В Siemens считают, что произведенные компанией для Тамани газотурбинные установки были незаконно поставлены в Крым.

Дочернее предприятие Siemens требовало наложить арест на турбины, запретить «Технопромэкспорту» или иным лицам транспортировать, эксплуатировать, модифицировать, разбирать, и каким либо образом использовать их. Кроме того, СТГТ просила суд запретить «Технопромэкспорту» совершать сделки по продаже этого оборудования.

Напомним, в июле Siemens обвинил российских партнеров в том, что четыре газотурбинные установки, произведенные немецким концерном и предназначавшиеся для Таманской тепловой электростанции (ТЭС), были незаконно поставлены в Крым в обход санкций Евросоюза. Концерн обратился в суд с требованием арестовать газотурбинные установки.

По словам опрошенных «Коммерсантом» юристов, схема, которая была использована для поставки в Крым турбин Siemens, оставляет немецкому концерну мало шансов оспорить ее в суде.

В публикации газеты говорится , что ОАО «Технопромэкспорт» приобрело турбины для Тамани, а затем перепродало одноименному ООО. Дело в том, что передача оборудования новому собственнику позволяет считать сделку на вторичном рынке завершенной.

Соответственно суд не станет признавать ограничения на поставку этих турбин, поскольку такие меры «призваны ограничить право собственника распоряжаться своим имуществом», считает юрист адвокатского бюро А2 Максим Сафиуллин.