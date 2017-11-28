Команда Собчак ответила на обвинения в накрутке голосов

Консультант предвыборной кампании Ксении Собчак Виталий Шкляров объяснил , что резкий рост числа регистраций в ночь с 23 на 24 ноября связан с выступлением Собчак в эфире «России 1» в программе Владимира Соловьева.

«В эту ночь (в это конкретное время) по каналу "Россия 1" шел эфир Владимира Соловьева с Ксенией Собчак — кандидат специально надела майку с веб-адресом и в эфире призвала россиян регистрироваться на сайте — мы счастливы, что столько людей откликнулось», — сказал консультант.

Внимание на то, что количество подписей за Собчак 24 ноября с 1 до 2 часов ночи достигло примерно 10 тысяч, обратил оппозиционер Алексей Навальный. «Да-да, подписи Собчак тупо рисуются (кто бы мог подумать), причем довольно безыскусно (какая неожиданность)», — написал Навальный.

Оппозиционер сослался на данные сообщества «Протестная Москва», которое является проектом команды Навального. В движении ежечасно отслеживали количество подписей, который ставят за выдвижение в кандидаты Собчак.

«Приятно, что он и другие кандидаты так внимательно к нам относятся. Обидно, конечно, что нас посчитали накрутчиками, причем такими глупыми — взяли в один час все и выдали, при открытой-то статистике!», — отреагировал на это заявление Шкляров.

Читайте также Партия для Собчак. Кандидат в президенты России решила вопрос со сбором подписей

Напомним, что 18 октября Ксения Собчак объявила о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году. Телеведущая отметила, что идет на выборы под лозунгом «Собчак против всех».