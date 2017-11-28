Дмитрия Хворостовского и Валерия Гергиева номинировали на Grammy

Академия звукозаписи США назвала список номинантов на музыкальную премию Grammy Awards.

В номинации «Лучший классический сольный вокальный альбом» посмертно выдвинут Дмитрий Хворостовский. Он исполнил с Санкт-Петербургским государственным симфоническим оркестром и ансамблем «Стиль пяти» под управлением дирижера Константина Орбеляна «Вокальный цикл Свиридова: отчалившая Русь».

В номинацию «Лучшая опера» вошел Валерий Гергиев за исполнение «Золотого Петушка» Николая Римского-Корсакова. Вместе с Гергиевым номинированы также солисты Мариинского хора Аида Гарифуллина, Андрей Серов и Владимир Феляуэр, а также продюсер Илья Петров.

За звание лучшего альбома года будут бороться «Damn» Кендрика Ламара, «Awaken, My Love!» Childish Gambino, «4:44» Jay–Z, «24K Magic» Бруно Марса и «Melodramа» новозеландской исполнительницы Лорд.

Больше всего номинаций получил американский рэпер Джей Зи, который представлен в восьми категориях.

Дмитрий Хворостовский умер на 56-м году жизни 22 ноября. В 2015 году Хворостовский объявил, что страдает от опухоли мозга и начинает лечение. ​Впоследствии из-за болезни он неоднократно отменял свои выступления.