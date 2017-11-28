В Госдуме хотят легализовать проживание кошек в подвалах и птиц в чердаках. Их поддержал Юрий Куклачев

Глава комитета по экологии, единоросс Владимир Бурматов во встрече с зоозащитниками в Госдуме пообещал попросить вице-премьера Дмитрия Козака, который курирует ЖКХ, дать распоряжение открыть слуховые окна в подвалах для кошек и чердачные окна для птиц, сообщает РБК.

Круглый стол в Госдуме был посвящен законодательным проблемам в сфере защиты животных. Как отметил сам Бурматов, сейчас технический регламент «таков, что подвальные окна закрыты, животные не могут попасть внутрь, поэтому там плодятся грызуны, и они [кошки] не могут выйти оттуда, оказавшись замурованными, что является жестоким обращением с животными». Депутат заявил, что этот регламент необходимо изменить в пользу животных, однако так, чтобы при этом были соблюдены меры антитеррористической безопасности.

Ранее об этой проблеме Бурматову сообщили сами зоозащитники. В одном из писем они рассказали о постановлении Госстроя от 2003 года («Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда»), в котором, с одной стороны, говорится о недопустимости проникновения животных в помещения, а, с другой, о том, что продухи (отверстия) в цоколях должны быть открыты. В итоге сложилась практика, когда все продухи и чердачные окна закрыты, а кошки и птицы оказываются заживо запертыми в подвалах и чердаках.

Инициативу депутата поддержал народный артист России, дрессировщик Юрий Куклачев. В интервью «Говорит Москва» он заявил , что это «нормальная идея». «Дошло до того, что стали забивать воздуховоды, чтоб кошек не пускать. Это вообще кошмар! Бедные животные должны замерзать на улице. Кошка — это же охрана. Например, возьмите Эрмитаж. В Эрмитаже 15 километров коммуникаций. И кошки живут в подвалах, где проходят теплоцентрали. Там же и крысы помещаются, и мыши. Единственный, кто может охранять этот дом, от крыс и мышей — это кошка. Нормально, если они будут жить в подвале в зимнее время. Ничего страшного, в наших условиях. Нормальная идея», — сказал он.

22 ноября депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об усилении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными с шести месяцев ареста до пяти лет лишения свободы. Соответствующие поправки к законодательству в начале ноября внесла группа депутатов во главе с Владимиром Бурматовым и депутатом от «Справедливой России» Олегом Шеиным. Второе чтение законопроекта назначено на 8 декабря, третье — на 13 декабря, а 15 декабря законопроект планируют рассмотреть в Совете Федерации.