Объявленная в розыск продюсер Воронова обвинила главбуха «Седьмой студии» в создании «черной кассы»

Театральный продюсер Екатерина Воронова, которая работала в 2011–2014 годах в «Седьмой студии» и занималась проектом «Платформа», впервые публично высказалась по делу о хищении бюджетных средств, в рамках которого ее объявили в международный розыск. Согласно ее рассказу, в создании «черной кассы» виновата экс-бухгалтер студии Нина Масляева, которая ранее пошла на сделку со следствием и дала признательные показания.

Открытое письмо Вороновой опубликовала «Медуза» ( полный и сокращенный вариант). Воронова отмечает, что методы «Платформы» по ведению дел не были безупречными, однако ни о каких хищениях речи быть не может. По ее словам, все ошибки были допущены Масляевой. В 2014 году провели независимый аудит «Седьмой студии», он выявил множество нарушений.

«Помимо неверных данных и ошибок в оформлении, в зарплатных ведомостях стояли подписи неизвестных мне людей, а также подписи сотрудников „Седьмой студии“ — в том числе и моя, однако ни я, ни другие сотрудники „Седьмой студии“ не могли вспомнить, чтобы они такое подписывали, и своих подписей не узнавали», — сообщила Воронова.

Также выяснилось, что «Седьмая студия» платила зарплату дочери Масляевой, про которую до этого никто ничего не знал. С этой зарплаты студия заплатила почти 250 тыс. рублей налогов. Кроме этого, вскрылось, что по документам работу делали одни люди, а получали зарплату — другие; в отчетности не отражались некоторые покупки. По словам Вороновой, она была в ужасе и хотела, чтобы Масляева исправила допущенные ею ошибки, но она почти не помогала и в итоге уволилась.

Воронова призналась, что решила уничтожить часть внутренних документов — например, по расходованию наличных. «Одним словом, „касса“, ранее сделанная Масляевой, заслуженно стала называться „черной“, и после проведения восстановительного учета мы планировали уничтожить ее, чтобы не путались и не смешивались правильно и неправильно оформленные документы», — написала продюсер.

Воронова также заявила, что сомневается в справедливом разбирательстве по этому делу и считает режиссера Кирилла Серебренникова, основавшего «Седьмую студию», выдающимся режиссером мирового уровня. По ее словам, он ничего, кроме зарплаты и гонораров, никогда не получал, и никогда не интересовался финансовой частью работы и не бывал в офисе, где выдавались деньги.

Напомним, режиссера Кирилла Серебренникова, экс-генпродюсера «Седьмой студии» Юрия Итина, экс-бухгалтера студии Нину Масляеву, экс-генпродюсера Алексея Малобродского, экс-продюсера Екатерину Воронову, а также директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум, которая работала в Минкульте, обвиняют в хищении бюджетных средств при подготовке и проведении культурных мероприятий в 2011–2014 годах.

Все они находятся под арестом (Серебренников и Апфельбаум — под домашним, остальные — в СИЗО). Продюсер Екатерина Воронова объявлена в розыск. Все фигуранты дела, кроме Масляевой, не признали свою вину.