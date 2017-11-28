IBU отстранил от участия в своих мероприятиях биатлонисток Вилухину и Романову

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил от участия в любых своих мероприятиях российских спортсменок Ольгу Вилухину и Яну Романову, которых накануне Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх.

В релизе IBU говорится, что «обе спортсменки завершили карьеру, поэтому не будут участвовать в соревнованиях в новом сезоне. Однако IBU временно лишил их права принимать участие во всех соревнованиях под эгидой IBU в любом качестве».

Также в IBU сообщили, что решения МОК могут быть обжалованы в Спортивном арбитражном суде (CAS). «После получения мотивировочной части, пока не опубликованной комиссией МОК, антидопинговая комиссия IBU рассмотрит возможные последствия, руководствуясь антидопинговыми правилами IBU», — заключили в союзе.

27 ноября Международный олимпийский комитет (МОК) объявил , что Романова Вилухина признаны виновными в нарушении антидопинговых правил, их результаты на Олимпиаде-2014 аннулированы. Спортсменок пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх. Россия лишилась серебряной медали Игр-2014 в эстафете, а Вилухина — серебра в индивидуальном спринте.

В этот же день, помимо Романовой и Вилухиной, МОК навсегда отстранил от Олимпийских игр скелетониста Сергея Чудинова и бобслеистов Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова. Их олимпийские результаты также аннулировали. Ранее аннулировали результаты российских легкоатлеток Юлии Гущиной и Анны Назаровой. В итоге Россия лишилась 11 завоеванных медалей в Сочи и одной — на Олимпиаде в Лондоне.

В Кремле отреагировали на лишение олимпийских медалей словами «победу украсть сложно» и пообещали ответить на дисквалификацию спортсменов «всеми возможными средствами».