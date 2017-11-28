КНДР вновь провела испытание баллистической ракеты
КНДР осуществила очередное испытание баллистической ракеты, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
По данным военных, запуск ракеты был проведен с полигона на юге КНДР в восточном направлении. В настоящее время военные Южной Кореи вместе с коллегами из США анализируют детали ракетного пуска.
До этого Северная Корея не проводила пусков ракет и не взрывала атомных бомб два с половиной месяца. Последние запуски были в середине сентября. Тогда КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японии.
В начале ноября президент США Дональд Трамп попросил конгресс увеличить расходы на оборону для противодействия угрозе КНДР.