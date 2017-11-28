Минтруд напишет два законопроекта о поддержке семей и росте рождаемости

Минтруд намерен «в кратчайшие сроки» подготовить два законопроекта о поддержке семей и росте рождаемости. Об этом заявил глава ведомства Максим Топилин, передает Интерфакс.

В первом документе будет предусмотрено продление программы материнского капитала на три года — до 31 декабря 2021 года включительно, а также выплата маткапитала на оплату дошкольного образования ребенка не с его трехлетнего возраста, а с двухмесячного.

Второй законопроект предусмотрит введение ежемесячных выплат при рождении первого ребенка и выплат из маткапитала при рождении второго. Обе выплаты смогут получить семьи со среднедушевым доходом, не превышающим 1,5-кратную величину прожиточного минимума. Деньги будут выплачиваться до достижения ребенком 1,5 лет.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин предложил для поддержки рождаемости с января наступающего 2018 года начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей. В частности, ввести ежемесячные выплаты семьям, в которых рождается первый ребенок, и продлить программу маткапитала до 2021 года.

По словам главы государства, адресные выплаты будут отличаться по регионам, но в среднем сумма в новом году составит более 10,5 тыс. руб. По словам министра финансов Антона Сиуланова, источником финансирования таких инициатив станут «резервы президента и правительства».