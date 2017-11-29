«Коммерсант» узнал детали расследования падения «Метеора-М»

Для расследования падения спутника «Метеор-М» назначили две комиссии, у которых «есть вопросы» к НПО имени Лавочкина (производителю разгонного блока) и исполнительному директору по обеспечению качества и надежности «Роскосмоса» Андрею Калиновскому, пишет «Коммерсант».

Первую комиссию возглавит представитель «Роскосмоса», а вторую председатель научно-технического совета госкорпорации Юрий Коптев, причем вторая комиссия будет проверять результаты первой.

Если проблемы окажутся в разгонном блоке «Фрегата», то их направят на пересборку, а третий пуск «Союза» с космодрома Восточный, который запланирован на 22 декабря, также могут перенести. Газета уточняет, что проблемы с «Фрегатами» участились.

«Коммерсант» также узнал, что для поиска аппарата на орбите Минобороны России использовало системы контроля космического пространства, Москве даже пришлось обратиться за помощью к командованию воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Однако обнаружить спутник до сих пор не удалось.

Ранее СМИ выдвинули версию, что спутник «Метеор-М» упал в Атлантическом океане. В «Роскосмосе» подробно не комментируют ситуацию, а лишь подтверждают пропажу спутника и то, что он вышел на орбиту.

Напомним, 28 ноября с космодрома в Амурской области запустили вторую в его истории ракету в 8:41 (МСК). Трехступенчатая ракета-носитель «Союз-2.1б» должна доставить на орбиту гидрометеорологический космический аппарат. Спутник «Метеор-М» должен был отделиться от ракеты-носителя в 9:32 (МСК) и передавать телеметрию, что не произошло.

Собеседники ТАСС отмечают, что если первое включение маршевого двигателя не произошло, «Метеор-М» мог упасть в океан, если не произошло второе включение этого двигателя, то аппарат может находиться на нерасчетной орбите.