Новая газета

На Новый год московское метро будет работать всю ночь

Общество

В новогоднюю ночь московское метро будет открыто для пассажиров, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заявление главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максима Ликсутова.

По его словам, на кольцевой ветке метро снова запустят «тематический поезд», который в этом году «будет украшен по-новому».

О том, что метро в Москве будет работать круглосуточно заявляли и в 2016 году. Тогда пассажиры могли пользоваться услугами метрополитена круглосуточно также в новогоднюю ночь на 1 января 2017 года.

После чего столичные власти решили продлить работу метро на всю ночь во время празднования Дня города 9-10 сентября. В течение ночи работала и МЦК. Поезда двигались с интервалами до 15 минут.

Теги:
новый год, москва, метро, mp
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