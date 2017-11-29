На Новый год московское метро будет работать всю ночь

В новогоднюю ночь московское метро будет открыто для пассажиров, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заявление главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максима Ликсутова.

По его словам, на кольцевой ветке метро снова запустят «тематический поезд», который в этом году «будет украшен по-новому».

О том, что метро в Москве будет работать круглосуточно заявляли и в 2016 году. Тогда пассажиры могли пользоваться услугами метрополитена круглосуточно также в новогоднюю ночь на 1 января 2017 года.

После чего столичные власти решили продлить работу метро на всю ночь во время празднования Дня города 9-10 сентября. В течение ночи работала и МЦК. Поезда двигались с интервалами до 15 минут.