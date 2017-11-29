Ким Чен Ын назвал «историческим достижением» последний пуск ракеты

Лидер КНДР Ким Чен Ын считает, что межконтинентальная баллистическая ракета нового типа «Хвасон-15» — это «историческое достижение», а ее пуск ознаменовал завершение процесса создания «государственных ядерных сил» страны, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Это намного более совершенная система вооружения и наиболее могущественная межконтинентальная баллистическая ракета — наивысшая степень развития наших ракетных систем». — говорится в сообщении.

По мнению Пхеньяна, «Хвасон-15» способна нести «тяжелую» ядерную боеголовку и может достичь «всей континентальной территории» США, при последнем пуске ракета достигла высоты в 4,5 км, пролетела на расстояние 950 км, а потом на 53-й минуте «точно поразила морскую цель».

Ранее КНДР осуществила очередное испытание баллистической ракеты. По данным военных, запуск ракеты был проведен с полигона на юге в восточном направлении.

Ракета пролетела около 1000 км и упала в море к западу от Японии. Позднее специалисты подтвердили падение ракеты в 210 км к западу от острова Кюсю.

В ответ на эти действия Пхеньяна постпреды США, Японии и Южной Кореи при ООН потребовали созвать экстренное заседание Совета Безопасности. При этом Вашингтон заявил, что ракета не представляет опасности.

До этого Северная Корея не проводила пусков ракет и не взрывала атомных бомб два с половиной месяца. Последние запуски были в середине сентября. Тогда КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японии.