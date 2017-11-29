NYT опубликовала дневники Родченкова с описанием деталей употребления допинга в России

В своих дневниках экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков описал некоторые подробности употребления российскими спортсменами допинга и степени вовлеченности в это вице-премьера Виталия Мутко. Дневники опубликовала газета The New York Times.

Согласно публикации, за четыре дня до открытия Олимпийских игр в Сочи Родченков передал занимавшему тогда должность министра спорта Виталию Мутко список спортсменов, которые употребляли допинг, или как его называют в дневнике список «Дюшес».

Так же Родченков поясняет, что тот допинговый коктейль (который в СМИ получил название коктейль «Родченкова») состоял из смеси трех анаболических стероидов и вермута.

За его производство, согласно записям в дневнике, отвечала глава управления медицинских и научно-исследовательских программ Олимпийского комитета России Ирина Родионова. Отношение к коктейлю имел и помощник Родионовой — Алексей Киушкин, утверждает Родченков.

По его словам, Мутко предлагал «оставить Сочи как запасную площадку», что значит — продолжить эксперименты с допингом на основе созданной в городе лаборатории. Информатор WADA в дневнике также неоднократно жаловался на «неорганизованность», которая была в работе с допингом.

Ранее об употреблении коктейля «Родченкова» рассказали анонимные спортсмены телеканалу «Матч ТВ». По их словам, под «коктейлем Родченкова» подразумевается смесь таблеток, которые распределялись по трем баночкам с крышками разных цветов, сами таблетки необходимо было рассасывать с небольшой порцией алкоголя.

Препараты производил человек по имени «Витя-Джинтропин», который якобы держал «весь рынок стероидов в России», утверждалось в публикации.

В ней также шла речь о том, что спортсмены получали набор запрещенных веществ бесплатно от спортивных менеджеров, но никто не следил за тем, выпил ли спортсмен «коктейль» или нет.

Напомним, в мае 2015 года The New York Times опубликовала интервью Родченкова, который подробно описал схему сокрытия массового применения допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи. Он также утверждал, что к подмене допинг-проб были причастны агенты ФСБ.

После публикации занимавшего на тот момент пост главы министра спорта Виталия Мутко перевели на должность вице-премьера, замминистра Нагорный был уволен, а Родионову отстранили от работы.

Против Родченкова завели уголовное дело и обвинили в подмене результатов спортсменов. Следственный комитет изучил слова Родченкова, проверил их и доказательств не нашел.

Однако Международный спортивный комитет уже лишил нескольких российских спортсменов золотых, серебренных и бронзовых медалей ОИ в Сочи. Таким образом, Россия с первого места опустилась на третье в неофициальном медальном зачете команд.