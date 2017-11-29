Путин назначил нового главнокомандующего ВКС России

Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковник Сергея Суровикина главнокомандующим Воздушно-космическими силами России (ВКС), сообщает официальный печатный орган Минобороны «Красная звезда».

По информации газеты, указ был подписан президентом 22 ноября. До этого Суровикин командовал группировкой в Сирии и войсками Восточного военного округа (ВВО). В СМИ писали, что генерал-полковник дважды отказывался от должности главкома, но в итоге согласился.

Место Суровикина на посту командира группировкой в Сирии и войсками ВВО занял заместитель начальника Генштаба Александр Журавлев.

О назначении Журавлева и.о. командующего войсками ВВО, согласно приказу, ходатайствовал начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов. Ранее Журавлев уже командовал российской группировкой войск в Сирии — с июля по декабрь 2016 года.