В Совфеде расскажут о способах превращения молодежи в инструмент «цветных революций»

Специальная комиссия при Совете Федерации, которая была создана в июне этого года, представит в конце января доклад о вмешательстве во внутренние дела России. Об этом сообщает РБК.

Доклад будет состоять из двух частей: открытой и закрытой. Одну из частей засекретят, чтобы сенаторы и представители власти при ознакомлении «убедились, что каждое слово имеет под собой серьезное обоснование», причем доступ ко второй части доклады будут иметь только те, кто имеет специальный допуск.

СМИ узнали, что в закрытой части пойдет речь о вмешательства иностранных государств в выборы президента. Кроме того, сенаторы расскажут о том, как молодежь превращают «в инструмент расшатывания национальных политических систем, реализации сценариев „цветных революций“, государственных переворотов, социальной дестабилизации».

По мнению докладчиков, это необходимо, чтобы через 10-15 лет сформировать такую атмосферу, при которой найдутся люди, способные изменить конституционный строй, внутреннюю и внешнюю политику «в угоду интересам внешних заказчиков подобных программ».

В свою очередь, в открытой части доклада расскажут о создании «Черной книги противоправного вмешательства во внутренние дела суверенных государств», разрешении Совету Федерации проводить парламентское расследование случаев вмешательства в государственные дела и так далее.

Ранее комиссия Совета федерации по защите госсуверенитета определила девять направлений вмешательства извне во внутренние дела России. Среди угроз называли создание и поддержка НКО, участвующих в политической деятельности в интересах зарубежных государств.

Политические конкуренты России, по мнению сенаторов, хотят трансформировать сферу образования в своих целях. Для этого они работают с образовательными учреждениями и финансируют образовательные программы.

В комиссии предупреждают, что стоит опасаться стимулирования протестной повестки извне, вовлечения в протестные акции молодежи, а также вмешательства в российские выборы на федеральном и региональном уровне.

Специальная комиссия была создана в июне этого года. Как сообщали СМИ, инициатива стала реакцией на встречи президента России Владимира Путина с лидерами Франции и Германии.

В ответ на обвинения во вмешательстве во внутренние дела других стран Путин заявил, что Россия сама «является объектом активного и целенаправленного вмешательства извне».

После чего спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что России необходимо выработать механизмы, помогающие более эффективно защищать суверенитет.