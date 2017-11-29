Суд признал пожертвование на избирательную кампанию Навального незаконным обогащением

Савеловский суд Москвы признал пожертвование на избирательную кампанию политика Алексея Навального незаконным обогащением и обязал вернуть около 50 тысяч рублей жителю Карелии Михаил Костенко, который пожертвовал их оппозиционеру, сообщает «Медиазона».

По словам юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Владлена Лося, целью иска было признание перевода незаконным обогащением, поскольку соратник политика Леонид Волков и так решил вернуть деньги жителю Карелии.

«Данный денежный перевод носит провокационный характер, и изначально совершался с целью подачи в суд», — заявил защитник во время судебного заседания.

Житель Карелии заявил, что узнал о том, что Навальный имеет судимость уже после того, как перевел деньги на предвыборную кампанию. По мнению истца, Навальный и Волков «совершили мошеннические действия» и «злоупотребили» его доверием.

По словам Волкова, эти «грязные деньги» штабу не нужны. «На эти деньги дорогу в прекрасную Россию будущего не построишь. Мы оставим их в прошлом, вместе с [президентом России Владимиром] Путиным, [первым заместителем руководимтеля администрации президента Сергея]Кириенко и их гнусным подручным», — заключил Волков.

О том, что москвич Михаил Костенко подал иск в Савеловский суд Москвы к предвыборному штабу Навального стало известно 2 ноября. Напомним, политик объявил о своем выдвижении в президенты России в декабре прошлого года.