В России провели первый платеж с помощью блокчейн

«Сбербанк» и «Альфа-банк» провели первый в России межбанковский платеж с помощью технологии распределенных реестров (блокчейна), пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей банков.

«Мегафон» перечислил со счета в «Альфа-банке» своей дочерней компании «Мегалабс» на счет в Сбербанке миллион рублей. Транзакцию подтвердили четыре сервера, отмечает газета.

Первую в России межбанковскую операцию на блокчейне провели в приватной сети, доступ в нее был разрешен только определенному списку участников, рассказал руководитель «Сбербанк CIB» Игорь Буланцев. По его словам, платеж через технологию блокчейн не противоречит закону, несмотря на то, что ее юридический статус пока не определен.

Собеседники газеты отмечают, что платеж по блокчейну прошел мгновенно по сравнению с обычным межбанковским переводом. По мнению представителей банков, такие платежи позволят снизить затраты на инфраструктуру банков и себестоимость транзакций.

Это уже не первый опыт применения технологии блокчейн участниками сделки в России. В июле «Альфа-Банк» и S7 Airlines сообщили о запуске блокчейн-платформы для автоматизации операций.

В ноябре Сбербанк вместе с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) начали совместное тестирование технологии блокчейна. При этом первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис тогда отметил, что несмотря на перспективность технологии, пока ее промышленное внедрение задерживается из-за нерешенных вопросов, например, низкой скорости взаимодействия между участниками блокчейн-сети.