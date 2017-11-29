СМИ-иноагенты предложили штрафовать на 5 млн рублей

Сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает штрафы до 5 млн рублей за нарушение закона о СМИ, признанных иностранными агентами.

Они предложили дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) статьей 19.34 о нарушении порядка деятельности СМИ-иноагента.

За нарушение закона предлагают штрафовать на 10 тыс. рублей физлиц, на 50 тыс. рублей должностных лиц и на 500 тыс. рублей юрлиц.

Повторное нарушение закона будет караться штрафом в 50 тыс. рублей для физлиц, в 100 тыс. рублей для должностных лиц и в 1 млн рублей для юрлиц.

Грубое нарушение закона (более двух раз в течение года) повлечет штраф в 100 тыс. для физлиц, в 200 тыс. рублей для должностных лиц и в 5 млн рублей для юрлиц.

25 ноября президент России Владимир Путин подписал законопроект, позволяющий признавать СМИ иностранными агентами. Такой статус грозит СМИ, которые получают иностранное финансирование как от государственных структур, так и от международных организаций или частных лиц.

Ряд СМИ уже получили письма от Минюста о том, что их могут признать иноагентами. Это редакции изданий «Голос Америки», «Кавказ. Реалии», «Радио Свободная Европа / Радио Свобода (РСЕ/РС)» и другие.

Закон о СМИ-иноагентах был подписан, несмотря на то, что Совет при президенте России (СПЧ) раскритиковал документ и посоветовал Совфеду вернуть его на доработку в Госдуму. После подписания документа глава совета Михаил Федотов заявил, что СПЧ подготовит свои поправки и представит их главе государства в декабре.