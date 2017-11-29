В предвыборный штаб Собчак пришла полиция

В Ростове-на-Дону в предвыборный штаб телеведущей и журналистки Ксении Собчак, объявившей о намерении участвовать в выборах президента в 2018 году, пришел сотрудник полиции с собакой. Об этом телеканалу «Дождю» рассказала координатора штаба Анастасия Шевченко.

«С утра нас затопило, а потом пришла полиция. Сказали, что у них информация, что здесь будет массовое мероприятие, хотя это вообще-то помещение, мы не на улице проводим. Пришли с собакой, обследовали, искали оружие и боеприпасы», — передает телеканал слова Шевченко.

По словам координатора штаба, правоохранитель ничего не нашел и ушел, сказав, что позднее в штаб придут другие сотрудники полиции.

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Согласно информации на сайте кандидат «Против всех» (предвыборный сайт Ксении Собчак) 29 ноября журналистка планирует открыть свой штаб в Ростове-на-Дону и провести встречу с волонтерами и сторонниками.

18 октября Ксения Собчак объявила о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году. Телеведущая отметила, что идет на выборы под лозунгом «против всех».