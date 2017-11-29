Прокурор: изучение татарского в школах станет добровольным

Школьники Татарстана перестанут изучать на обязательной основе татарский язык, заявил прокурор Татарстана Илдус Нафиков. По его словам, соответствующие изменения содержатся в разработанном минобразования России учебном плане, передает Интерфакс.

Согласно варианту учебного плана, разработанного министерством, «государственные языки республик» в российских школах будут преподавать добровольно на основе письменного согласия родителей в пределах до 2 часов в неделю, уточнил прокурор на заседании Государственного совета республики.

Нафиков также сообщил, что прокуратура провела проверку преподавания родного языка в школах Татарстана. По его словам, были проверены 1 тысяча 412 образовательных учреждениях региона.

По данным Нафикова, ведомство выявило «нарушение прав и свобод на добровольное изучение родных языков и государственного языка с навязыванием незаконных итоговых тестирований, влиявших как на перевод в 10 класс, так и на средний бал аттестата».

Прокурор отметил, что во всех школах, кроме одной, меры по устранению нарушений законы уже приняты.

В начале ноября прокуратура Республики Татарстан признала незаконным обязательное изучение татарского языка. Ведомство обратилось к премьер-министру Татарстана Алексею Песошину с требованием отозвать рекомендации и наказать виновных.

Напомним, что в последние месяцы в Татарстане развернулась общественная дискуссия об обязательном изучении татарского языка в школах республики.