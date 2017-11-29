Кураеву ответили на обвинение церкви в провальном пуске с Восточного

Священник Благовещенской епархии Святослав Шевченко прокомментировал высказывание протодиакона Андрея Кураева о неудачном запуске спутника «Метеор-М» с космодрома Восточный. В беседе с РИА Новости он заявил , что освящение технических средств не отменяет вмешательства человеческого фактора и возможности поломок.

«Освящение машины не защитит от ДТП, если ты нарушаешь правила дорожного движения. Скажем так: если освятить машину с пустым бензобаком, она не заведется. Мы обращаемся к богу с молитвами, но освящение не отменяет человеческого фактора, не отменяет и поломок. Мы крестим людей и не гарантируем, что они попадут в рай, венчаем и не говорим, что они точно не разведутся, это уже зависит от людей. Есть идея соработничества человека и Бога», — сказал Шевченко, добавив, что Кураев «некогда был блестящим богословом, а допускает популистские высказывания».

Накануне Кураев, говоря о неудачном пуске с космодрома Восточный, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что священники, освящающие ракеты, должны отвечать и за аварии с ними.

«Если человек нечто делает, а выходит плохо, то для него это вопрос задуматься, правильно ли он делает. Очень странно, что церковь вроде предоставляет услуги, но никогда не отвечает за качество этих услуг. В этом есть некоторая проблема. Я по-богословски могу объяснить все что угодно, понимаю, что есть промысел божий и так далее, но все же, мне кажется, что тот же епископ Лукиан в душе этот вопрос должен хранить. Равно как и епископ Иоанн, который освящал подлодку „Курск“. Это вопрос к совести: господи, почему ты ни во что ставишь мои молитвы? Может, мои отношения с тобой менее радужны, чем мне представляется?» — сказал Кураев.

За два дня до старта с Восточного епископ Лукиан совершил на космодроме молебен на начало благого дела, благословил специалистов, которые готовили пуск, и окропил ракету, метеорологический спутник и персонал космодрома святой водой, напутствовав их добрыми пожеланиями.

Протодиакон Кураев уже не в первый раз высказывает подобную точку зрения. В апреле 2016 года после неудачного пуска ракеты «Союз-2.1а», которую тоже освящал епископ Лукиан, он сказал, что «если после обряда катастрофа все равно произошла, то священник должен быть лишен сана».

Второй в истории космодрома Восточный старт состоялся 28 ноября. В космос запустили ракету «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» № 2–1 и еще 18 микроспутниками. Однако на орбиту аппараты вывести не удалось . По предварительным данным, ошибка возникла в полетном задании ракеты-носителя и разгонного блока «Фрегат».

В среду, 29 ноября, источник ТАСС в ракетно-космической отрасли заявил , что разгонный блок «Фрегат» в связке с 19 спутниками мог упасть на Землю из-за неисправности аппаратуры ГЛОНАСС, которая должна повышать точность выведения разгонным блоком спутников. В «Роскосмосе» официально подробно не комментируют ситуацию.

Также в среду «Коммерсант» сообщил , что для расследования происшествия назначили две комиссии. Если проблемы окажутся в разгонном блоке «Фрегата», то такие блоки направят на пересборку, а третий пуск «Союза» с космодрома Восточный, который запланирован на 22 декабря, возможно перенесут.