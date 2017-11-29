В якутской колонии будут служить клоны овчарок из Кореи

На службу в управление ФСИН по Якутии поступили единственные в России клоны бельгийских овчарок Малинуа, выведенные в Южной Корее/ Собаки будут прикреплены к исправительной колонии №1? сообщается на сайте службы.

В релизе отмечается, что «двое самцов по кличке Джек и Том появились на свет весьма нестандартным, но уже известным научным кругам и широкой общественности способом».

Владелец собак Валерий Чугунов, сделавший такой подарок местному УФСИН, сообщил, что «для воспроизведения на свет Тома и Джека был взят биоматериал лучших представителей этой породы, из отобранных питомцев, уже состоящих в специальных полицейских подразделениях».

Научный эксперимент по клонированию провел профессор южнокорейского института «Sooam Biotech Research Foundation» Хван Ву Сок в 2015 году. На сегодняшний день полученные собаки «являются единственными в России клонами, как среди собак, так и живых существ в целом».

Чугунов преподнес такой подарок «в знак давнего и плодотворного сотрудничества между региональной УИС и общественной организацией». Сам он — председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества.

В Россию собак привезли еще год назад. Перед транспортировкой из Южной Кореи их полностью обследовали. В Якутии овчарок поместили на три месяца в карантин. Когда собаки впервые в жизни оказались в условиях экстремально низких температур и увидели снег, они испытали шок, но со временем, как утверждают в УФСИН, адаптировались.

В исправительной колонии №1 в Якутске содержался приговоренный к 20 годам лишения свободы украинский режиссер Олег Сенцов. О своем переводе в эту колонию он сообщил осенью в письме правозащитникам. В конце августа стало известно, что его этапировали в СИЗО-1 Иркутска.

Сам Сенцов в письме предполагал, что его этапировали после того, как участницы панк-группы Pussy Riot провели акцию неподалеку от якутской колонии, а министр иностранных дел Украины Павел Климкин пытался ему позвонить. Напомним, суд признал режиссера виновным в создании террористического сообщества и совершении двух терактов в Крыму.