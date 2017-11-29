В Гаагском трибунале хорватский генерал принял яд после оглашения приговора

На заседании Международного трибунала в Гааге по бывшей Югославии хорватский генерал Слободан Пральяк, обвиняемый в военных преступлениях против человечества, принял яд после того, как услышал приговор апелляционной инстанции, сообщает «Би-би-си».

Как отмечает издание, после того, как обвиняемый узнал, что его приговор был оставлен в силе, он заявил судье, что принял яд. Заседание апелляционного суда было приостановлено.

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В 2013 году Международный трибунал приговорил одного из бывших лидеров боснийских хорватов Слободана Пральяка к 20 годам лишения свободы по обвинению в военных преступлениях против человечества, совершенных во время балканских войн в 90-х годах.

Ранее 22 ноября Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) приговорил бывшего командира армии боснийских сербов Ратко Младича к пожизненному тюремному заключению за геноцид.