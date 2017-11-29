ДНР и ЛНР подтвердили готовность обменять более 70 пленных украинцев

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) заявили о готовности передать Киеву 74 солдата в рамках предусмотренного минскими соглашениями обмена пленными. Об этом сообщила руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева, передает «Луганск Информ Центр».

Речь идет о 16 военнопленных со стороны Луганска и о 58 со стороны ДНР, уточнила представитель ЛНР.

Ранее глава общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой лично вмешаться в проблему обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

По словам Медведчука, обмены пленными между Украиной и ДНР и ЛНР прекратились 14 месяцев назад. Он тогда пояснил, что обмен по формуле «всех на всех», сейчас не может происходить из-за того, что у Украины «возникли сложности выполнения этого принципа». Согласно действующему законодательству страны, такую формулу нельзя реализовать в отношении тех, кто привлекается за особо тяжкие преступления.

«Именно поэтому я хочу обратиться к вам с просьбой, используя ваш авторитет, проявить гуманизм, обратиться к главам непризнанных республик — господам Захарченко и Плотницкому — провести этот обмен как первый этап обмена всех на всех и освободить указанных лиц», — обращался Медведчук к Путину.

После этого глава российского государства впервые провел телефонные переговоры с руководителями ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Стороны заявили, что поддерживают инициативу о масштабном обмене военнопленными.