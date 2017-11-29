ЦИК выбрал логотип президентских выборов 2018 года

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) выбрала логотип выборов президента России 2018 года. За него проголосовала треть членов комиссии. Всего было 77 вариантов логотипа.

Представляем вам логотип избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации! pic.twitter.com/DpesvFjcgu — ЦИК России (@CIKRussia) November 29, 2017

Творческий конкурс ЦИК на освещение его деятельности перед выборами проходил в августе. 77 вариантов логотипов тестировали более тысячи человек в 12 городах. Победителем стала компания «ИМА-консалтинг».

Ее гендиректор Вартан Саркисов отметил , что выбранный чиновниками логотип смотрится «по-государственному, основательно, консервативно, но не архаично». По его словам, тестирование вариантов символики показало, что избиратели «не ждут оригинальных решений» при их разработке.

За визуальную подготовку к выборам «ИМА-консалтинг» получит 37 млн рублей. Еще «немножечко большее» финансирование получит агентство «Михайлов и партнеры», которое будет продвигать выборы через соцсети, видеохостинги и мобильный интернет.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, окончательной цифры пока нет, документы дорабатываются. Общий бюджет информационной кампании с учетом региональной составляющей составит 770 млн рублей.