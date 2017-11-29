МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах трех российских бобслеистов

Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах российских бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина.

Спортсменов отстранили за нарушение антидопинговых правил, их результаты на Играх 2014 года в Сочи аннулированы. Таким образом, Россия лишилась последних бронзовых медалей Сочи-2014 в бобслее.

Ранее МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх и аннулировал олимпийские результаты российских биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову, скелетониста Сергея Чудинова и бобслеистов Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова, а также российских легкоатлеток Юлию Гущину и Анну Назарову.

28 ноября Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил Вилухину и Романову от участия в любых своих мероприятиях.

В общей сложности Россия лишилась 11 медалей, три из них — золотые. В неофициальном командном зачете Россия опустилась с первого на третье место.