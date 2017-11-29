МВД изъяло у жителей Крыма повторно полученные паспорта

С 2014 года, когда Крым вошел в состав России, у жителей полуострова изъяли 1 224 паспорта, так как они были получены повторно — у граждан уже были паспорта, оформленные в других регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Кроме этого, 77 паспортов изъяли у граждан, которые на момент вхождения полуострова в состав России не проживали в Крыму. Еще 239 паспортов изъяли, так как они были необоснованно выданы по другим основаниям.

В МВД пообещали, что всем, кого лишили паспорта, разъяснят законный порядок получения российского гражданства.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила , что от двух до четырех тысяч человек в Крыму лишились российского гражданства, идет проверка. Она выступила за проведение «паспортной амнистии» в Крыму для тех, кому документы о гражданстве были выданы с техническими ошибками.

Глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что были факты злоупотребления со стороны сотрудников ФМС, связанные с незаконной выдачей паспортов.

В эфире радио «Крым. Реалии» журналист из Севастополя Андрей Васильев рассказал , что паспорта изымают у тех, кто фактически не жил в Крыму к марту 2014 года, но находился на полуострове в этот момент. Например, у жителей Донецкой и Луганской областей, а также у киевлян, которые владеют недвижимостью на полуострове.

Всего с 2014 года российская миграционная служба выдала жителям Крыма более двух миллионов паспортов.