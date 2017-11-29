Приложение YouTube для Android перестало находить Навального и аккаунты некоторых СМИ

Приложение Youtube на операционной системе Android начало выдавать ошибку при поисковых запросах «навальный», «фбк», «кац», «дождь», «открытая россия», «медуза», «новая газета» и других. Как выясняла «Медиазона», ошибка в основном возникает у пользователей приложения из Москвы и Санкт-Петербурга.

На проблему с поиском обратил внимание политик Алексей Навальный в своем твиттере, попросив подписчиков проверить его предположение.

Выяснилось, что если изменить запрос (изменить регистр, добавить букву или слово), то поиск работает нормально. Также приложение находит видео по этим запросам, если на смартфоне включен VPN.

Как сообщила телеканалу «Дождь» представитель Google в России Светлана Анурова, сервис разбирается с проблемой, но пока не комментирует ситуацию.

Проблему обнаружили пользователи из разных регионов, в том числе, из Крыма, Южно-Сахалинска, Краснодара.

В июле российский блогер и автор YouTube-канала Kamikadzedead, имеющего больше миллиона подписчиков, Дмитрий Иванов обвинил российское представительство сервиса в сотрудничестве с властями России и цензуре в отношении оппозиционных каналов.