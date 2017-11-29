В суде по делу Белых допросили бывшего замгубернатора Кировской области Щерчкова

В Пресненском суде Москвы продолжилось слушание дела бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Сегодня в суде допросили бывшего заместителя губернатора Сергея Щерчкова, который передал Белых взятку от бизнесмена Альберта Ларицкого.

Щерчков с 2009 года курировал транспорт, лесное хозяйство, экология и природопользование. По его словам, Белых «продвигал» проекты НЛК и УК «Лесхоза». Прокурор попросила пояснить, что значит «продвигал».

«В отношении лесного хозяйства мне ставилось жесткие указания выделить нужное количество участков для предприятий. Организовать выделение лесных участков, сначала сформировав их», — сказал Щерчков. По его словам, эти условия ставил Белых и они были «обязательными». Щерчков добавил, что их невыполнение грозило ему увольнением.

После одного из заседаний в 2012 году, рассказывает Щерчков, к нему подошёл Белых и сказал, что «мы много помогали Ларицкому, он должен нас отблагодарить».

«Весной 2012 года мне позвонил (бывший директор НЛК) Владимир Сысолятин, сказал, что Ларицкий срочно улетел из Кирова и попросил передать пакет Белых. Он подъехал к правительству и в моей машине передал пакет. Я заглянул в него, там были деньги, удивился немного. Зашел в кабинет к Белых, передал пакет. Белых молча взял, положил рядом с собой. Через несколько дней Ларицкий перезвонил, спросил передал ли я, доволен ли шеф. Позже Белых сказал, что Ларицкий исполняет свои обязательства, продолжаем ему помогать», — рассказал Щерчков.

Он добавил, что ему было неизвестно, за что передавались деньги, но он предполагает, что «за поддержку Белых, чтобы в приоритете были инвестпроекты НЛК и УК «Лесхоз».

На вопрос о том, была ли это взятка, Щерчков заявил, что «по прошествии лет понял, что да», но ему «до сих пор не верится».

Напомним, губернатора Кировской области Никиту Белых задержали 24 июня 2016 года в ресторане в Москве. На следующий день ему предъявили обвинение в получении взятки на общую сумму 400 тысяч евро. Белых грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

После ареста Белых был уволен с поста губернатора. Сам он отрицает свою вину.