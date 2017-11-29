Для болельщиков-гомосексуалов составят памятку по поведению в России во время ЧМ-2018

Для болельщиков-гомосексуалов, которые приедут в следующем году в Россию на чемпионат мира по футболу, подготовят памятку об угрозах, с которыми они могут столкнуться. Этим займется организация против дискриминации в футболе FARE, которая пользуется поддержкой ФИФА и УЕФА, сообщает Associated Press.

Исполнительный директор этой организации Пьяра Повар заявил, что памятка рекомендует соблюдать осторожность в любых местах, которые не рассматриваются ЛГБТ-сообществом как дружественные.

«Опасно ли двум фанатам-гомосексуалам идти по улице, держась за руки? Это будет зависеть от города, в котором они находятся, и от времени суток», — пояснил Повар.

Кроме этого, в памятке будет описано положение ЛГБТ в России. В частности, фанатам расскажут, что гомосексуальность не считается преступлением, но за гей-пропаганду среди несовершеннолетних можно получить штраф, а открытое проявление чувств гомосексуалов может вызвать агрессивную реакцию со стороны местных жителей.

Что касается использования атрибутики, то FARE пока не знает, можно ли будет разворачивать радужные флаги на российских стадионах во время чемпионата. Правила ФИФА не запрещают проходить на стадионы с неполитическими посланиями.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут одиннадцать российских городов, в том числе Москва и Санкт-Петербург. Во время этого чемпионата судьи впервые получат право останавливать или отменять футбольные матчи в случае расизма или иных проявлений нетерпимости.