Новая газета

СМИ: принявший яд хорватский генерал Пральяк скончался

Общество

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Принявший яд после приговора в Гаагского трибунала хорватский генерал Слободан Пральяк скончался. Об этом со ссылкой на хорватское государственное телевидение сообщает агентство Associated Press.

Инцидент произошел ранее в среду во время апелляционного суда. По сообщениям СМИ, после того как Пральяк узнал, что приговор Гаагского трибунала остается в силе, он заявил судье, что выпил яд. 

Заседание было прервано, в суд прибыли врачи, чтобы оказать Пральяку первую помощь.

В 2013 году Международного трибунала в Гааге по бывшей Югославии  приговорил одного из бывших лидеров боснийских хорватов Слободана Пральяка к 20 годам лишения свободы. Его признали виновным в военных преступлениях против человечества, совершенных во время балканских войн в 90-х годах.

22 ноября Международный трибунал приговорил к пожизненному заключению по обвинению в геноциде бывшего командира армии боснийских сербов Ратко Младича.

Теги:
смерть, гаагский суд
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