СМИ: принявший яд хорватский генерал Пральяк скончался

Принявший яд после приговора в Гаагского трибунала хорватский генерал Слободан Пральяк скончался. Об этом со ссылкой на хорватское государственное телевидение сообщает агентство Associated Press.

Watch as former Bosnian Croat military leader Slobodan Praljak appears to drink poison seconds after ICTY judges uphold his 20-year sentence pic.twitter.com/H4ThZK47Px — AFP news agency (@AFP) November 29, 2017

Инцидент произошел ранее в среду во время апелляционного суда. По сообщениям СМИ, после того как Пральяк узнал, что приговор Гаагского трибунала остается в силе, он заявил судье, что выпил яд.

Заседание было прервано, в суд прибыли врачи, чтобы оказать Пральяку первую помощь.

Читайте также Проигравший. За что бывший командующий армией боснийских сербов генерал Младич остаток жизни проведет за решеткой

В 2013 году Международного трибунала в Гааге по бывшей Югославии приговорил одного из бывших лидеров боснийских хорватов Слободана Пральяка к 20 годам лишения свободы. Его признали виновным в военных преступлениях против человечества, совершенных во время балканских войн в 90-х годах.

22 ноября Международный трибунал приговорил к пожизненному заключению по обвинению в геноциде бывшего командира армии боснийских сербов Ратко Младича.