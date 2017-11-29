Крым утвердил размер курортного сбора для туристов

С мая 2018 года туристы, отдыхающие в Крыму, должны будут платить по 10 рублей за сутки проживания на полуострове. Соответствующий закон принял государственный совет Крыма, передает Интерфакс.

Согласно документу, такие правила будут действовать ежегодно с 1 мая до 30 сентября. Курортный сбор будет взиматься в Алуште, Евпатории, Саках, Судаке, Феодосии и Ялте, а также в Черноморском районе. От нововведения отказались власти Керчи.

Агентство отмечает, что от сбора освобождаются россияне, приезжающие на полуостров на лечение по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).

Три других региона России, в которых будет введена специальная плата для отдыхающих — Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края также уже определили размер курортного сбора.

Краснодарский край установил 10-рублевый курортный сбор, Алтайский край решил брать с туристов по 30 рублей в день, а Ставропольский край заявил о намерении взимать с курортников по 50 рублей. (Это максимальная, предусмотренная законом о курортном сборе сумма для оплаты проживания в указанных регионах в 2018 году).В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Эксперимент будет действовать пять лет, до 31 декабря 2022 года. В первый год — 2018-й сумма сбора с одного человека за сутки не может превышать 50 рублей. В последующие годы регионы, при желании, смогут увеличить эту сумму до 100 рублей в сутки.

Предполагается, что такая мера позволит каждому из этих регионов создать фонд развития курортной инфраструктуры.

Средства этих фондов могут быть направлены только на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов инфраструктуры регионов.