BlaBlaCar оказался под угрозой блокировки в России

Сервис для поисков попутчиков BlaBlaCar могут заблокировать в России, пишет «Коммерсант». На него пожаловалась в прокуратуру ассоциация «Региональный автотранспортный союз» (РАС), которая сочла, что BlaBlaCar способствует организации регулярных нелегальных коммерческих перевозок.

Руководитель Центра правовой поддержки РАС Алексей Дынько заявил, что сервисом активно пользуются таксисты-нелегалы, некоторые из которых делают по два-три рейса в день, что не подпадает под понятие райдшеринга (совместного использования частного автомобиля с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков, — ред .). С появлением BlaBlaCar на региональном рынке объем перевозок междугородным автотранспортом упал на 15–20%, добавил Дынько.

По иску прокуратуры суд в Краснодарском крае наложил запрет на распространение сведений о совместных поездках на автомобилях через BlaBlaCar. Решение суда пока не вступило в силу.

Представитель BlaBlaCar сообщил «Новой газете», что компания намерена обжаловать это решение суда. «По необъяснимой причине BlaBlaCar не был официально уведомлен об этом решении. Нам о нем стало известно 18 октября от одного из наших пользователей. Это обвинение стало для нас большим сюрпризом», — отметил представитель сервиса.

Дата рассмотрения апелляции еще не назначена. В компании ожидают, что повторное судебное заседание состоится до конца года. Если оспорить решение суда не удастся, и оно вступит в силу, то Роскомнадзор обязан будет заблокировать доступ к ресурсу на всей территории России.

В BlaBlaCar отметили, что автовладельцы-пользователи сервиса не оказывают услуг такси и не получают прибыли, а лишь частично компенсируют расходы на бензин.

В настоящее время BlaBlaCar общается с представителями регулирующих органов России федерального и регионального уровня и объясняет принципы работы райдшеринг».

«У BlaBlaCar нет аналогичных судебных споров ни в других регионах России, ни в одной из 22 стран, где мы работаем, потому что во всех странах своего присутствия деятельность нашей компании полностью соответствует местному законодательству», — подчеркнуи в компании.

По данным «Коммерсанта», в крае к административной ответственности уже привлекли несколько водителей, предлагавших свои услуги на сервисе.

Компания BlaBlaCar появилась в 2006 году в Париже, ее услугами пользуются 50 млн человекв в 22 странах. В России сервис существует с февраля 2014 года.