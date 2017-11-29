Курс биткоина превысил 11,5 тысяч долларов

Курс самой популярной и самой дорогой цифровой валюты биткоин по состоянию на 14.14 мск составлял 11 тысяч 517 долларов (около 670 тысяч рублей), снова обновив исторический максимум. Стоимость валюты всего лишь за сутки выросла на 1,5 тыс. долларов, а с начала года – более чем в десять раз. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.com.

Еще в конце марта 2017 года биткоина стоил около тысячи долларов. В начале апреля валюта стала стремительно расти, самый значительный рост пришелся на вторую половину ноября. Так, с 13 до 29 ноября стоимость валюты выросла почти вдвое — с 6 тысяч до 11,5 тысяч долларов.

Эксперты, в частности, связывают резкий рост стоимости валюты с притоком на рынок новых денег, а также с ожиданиями скорого запуска фьючерсов на эту криптовалюту на бирже CME Group.

Ранее Минфин России и Центробанк заявляли о планах ввести ограничение на сумму покупки криптовалют в России. До конца года министерство договорилось с ЦБ подготовить законопроект о регулировании обращения цифровых денег.