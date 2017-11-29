Хакер из Канады признался в работе на ФСБ в ходе взлома Yahoo

22-летний гражданин Канады и Казахстана Карим Баратов, которого в США обвиняют в кибератаках на системы американской компании Yahoo, признал свою вину, говорится в заявлении министерства юстиции страны.

Баратов «признал вину не только в хакерской деятельности от имени и по поручению своих сообщников из ФСБ [России], но и в кибератаках на более чем 11 тыс. ящиков электронной почты». По данным следствия, хакер связан с тремя россиянами — двумя сотрудниками ФСБ и одним хакером. Минюст США объявил их в розыск.

Следующие слушания по делу Баратова пройдут 20 февраля 2018 года в суде Сан-Франциско. Ожидается, что на этом заседании будет объявлен приговор. По каждому пункту обвинений хакеру грозит максимум 10 годами тюрьмы и штраф в размере $250 тыс.

Ранее Баратов не признавал свою вину. Сейчас он содержится под стражей в Калифорнии без возможности выйти под залог.

По этому делу, помимо Баратова, проходят еще несколько человек — сотрудники ФСБ Игорь Сущин и Дмитрий Докучаев (последний в настоящее время находится под арестом в СИЗО «Лефортово» по обвинению в госизмене), а также россиянин Алексей Белан. По данному делу был арестован только Баратов.

Американские власти обвиняют этих людей в совершении в 2014 году кибератак в отношении Yahoo. По версии США, они взломали по меньшей мере 500 млн учетных записей Yahoo и получили доступ к информации, представляющей разведывательную и коммерческую ценность.

Речь идет, в частности, о доступе к личной информации граждан США и России — дипломатов, сотрудников коммерческих компаний, журналистов и госслужащих.