Новая газета

Трамп заявил о введении новых санкций против КНДР

Политика

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США в среду введут новые санкции в отношении Северной Кореи после очередного ракетного запуска Пхеньяна. Об этом президент США Дональд Трамп написал в твиттере.

«Только что переговорил с председателем КНР Си Цзиньпином по поводу провокационных действий Северной Кореи. Дополнительные серьезные санкции будут сегодня введены против страны» — заявил американский лидер.

Также Трамп призвал председателя КНР использовать все имеющиеся у Пекина рычаги воздействия на КНДР, чтобы убедить власти страны отказаться от провокаций и вернуться на путь денуклеаризации, говорится в заявлении пресс-службы Белого дома, подготовленного по итогам телефонного разговора глав стран, передает ТАСС.

Ранее в среду утром КНДР осуществила очередное испытание межконтинентальной баллистической ракеты. По данным военных, запуск ракеты был проведен с полигона на юге страны в восточном направлении.

Ракета пролетела около 1000 км и упала в море в 210 км к западу от японского острова Кюсю.

 В ответ на эти действия Пхеньяна постпреды США, Японии и Южной Кореи при ООН потребовали созвать экстренное заседание Совета Безопасности.

Последние запуски КНДР были зафиксированы два с половиной месяца назад. Тогда Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японии. 

Теги:
санкции, трамп, сша, ракета, кндр
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