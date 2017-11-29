Трамп заявил о введении новых санкций против КНДР
США в среду введут новые санкции в отношении Северной Кореи после очередного ракетного запуска Пхеньяна. Об этом президент США Дональд Трамп написал в твиттере.
Just spoke to President XI JINPING of China concerning the provocative actions of North Korea. Additional major sanctions will be imposed on North Korea today. This situation will be handled!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2017
«Только что переговорил с председателем КНР Си Цзиньпином по поводу провокационных действий Северной Кореи. Дополнительные серьезные санкции будут сегодня введены против страны» — заявил американский лидер.
Также Трамп призвал председателя КНР использовать все имеющиеся у Пекина рычаги воздействия на КНДР, чтобы убедить власти страны отказаться от провокаций и вернуться на путь денуклеаризации, говорится в заявлении пресс-службы Белого дома, подготовленного по итогам телефонного разговора глав стран, передает ТАСС.
Ранее в среду утром КНДР осуществила очередное испытание межконтинентальной баллистической ракеты. По данным военных, запуск ракеты был проведен с полигона на юге страны в восточном направлении.
Ракета пролетела около 1000 км и упала в море в 210 км к западу от японского острова Кюсю.
В ответ на эти действия Пхеньяна постпреды США, Японии и Южной Кореи при ООН потребовали созвать экстренное заседание Совета Безопасности.
Последние запуски КНДР были зафиксированы два с половиной месяца назад. Тогда Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японии.