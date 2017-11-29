Трамп заявил о введении новых санкций против КНДР

США в среду введут новые санкции в отношении Северной Кореи после очередного ракетного запуска Пхеньяна. Об этом президент США Дональд Трамп написал в твиттере.

Just spoke to President XI JINPING of China concerning the provocative actions of North Korea. Additional major sanctions will be imposed on North Korea today. This situation will be handled! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2017

«Только что переговорил с председателем КНР Си Цзиньпином по поводу провокационных действий Северной Кореи. Дополнительные серьезные санкции будут сегодня введены против страны» — заявил американский лидер.

Также Трамп призвал председателя КНР использовать все имеющиеся у Пекина рычаги воздействия на КНДР, чтобы убедить власти страны отказаться от провокаций и вернуться на путь денуклеаризации, говорится в заявлении пресс-службы Белого дома, подготовленного по итогам телефонного разговора глав стран, передает ТАСС.

Ранее в среду утром КНДР осуществила очередное испытание межконтинентальной баллистической ракеты. По данным военных, запуск ракеты был проведен с полигона на юге страны в восточном направлении.

Ракета пролетела около 1000 км и упала в море в 210 км к западу от японского острова Кюсю.

В ответ на эти действия Пхеньяна постпреды США, Японии и Южной Кореи при ООН потребовали созвать экстренное заседание Совета Безопасности.

Последние запуски КНДР были зафиксированы два с половиной месяца назад. Тогда Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японии.