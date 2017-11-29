Во Франции задержали топ-менеджеров крупнейшей стройкомпании по подозрению в финансировании ИГ

Троих руководящих работников французской компании Lafarge, одной из крупнейший в мире по производству цемента, поместили под арест по делу о финансировании «Исламского государства» (террористическая организация запрещена в России), сообщает AFP со ссылкой на источник.

По информации агентства, среди задержанных — два бывших директора Lafarge Cement Syria (LCS), сирийского завода Lafarge, Брюно Пешо и Фредерик Жолибуа.

По версии следствия, Lafarge в течение нескольких лет платила вооруженным группировкам, чтобы сохранить цементный завод, расположенный неподалеку от сирийского города Ракка.

СМИ сообщали со ссылкой на материалы дела, что руководство компании подвергали риску жизни работников, выплачивая «отступные» террористическим группировкам, включая «Джабхат-ан-Нусру» (террористическая организация запрещена в России).

Кроме того, AFP уточняет, что компанию также заподозрили в покупке нефти у различных джихадистских группировок. 14 и 15 ноября в Париже, в штаб-квартире компании, которая теперь называется LafargeHolcim, прошли обыски.

Подозреваемых отправили под стражу после допросов у следователей французской Национальной службы по таможенному надзору (SNDJ). Пока все подозреваемые помещены под предварительное заключение, которое не может длиться более 48 часов.