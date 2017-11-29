«Роскосмос»: спутник «Метеор-М» мог сгореть в атмосфере

Разгонный блок «Фрегат» и спутник, которые ранее запустили с космодрома Восточный, при падении могли сгореть в атмосфере. Об этом в интервью телеканалу «Альфа-канал» сказал директор филиала госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Восточный Константин Чмаров.

«Космическая головная часть в составе разгонного блока и космических аппаратов — их местонахождение вызывает вопросы. Первое очевидное предположение, что часть аппаратов сгорела в атмосфере, разрушилась, потому что невозможно на такой скорости войти в атмосферу и быть сохраненным монолитным куском», — заявил Чмаров.

Специалист отметил, что все остальные части ракеты-носителя «Союз-2.1б» приземлились в тех районах, где их падение ожидалось, а именно в Зелинском районе и в двух районах Якутии.

В СМИ также появилось предположение что спутник мог упасть в Атлантический океан. Для поиска аппарата на орбите Минобороны России использовало системы контроля космического пространства, Москве даже пришлось обратиться за помощью к командованию воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Напомним, 28 ноября с космодрома в Амурской области запустили вторую в его истории ракету в 8:41 (МСК). Трехступенчатая ракета-носитель «Союз-2.1б» должна доставить на орбиту гидрометеорологический космический аппарат. Спутник «Метеор-М» должен был отделиться от ракеты-носителя в 9:32 (МСК) и передавать телеметрию, что не произошло.