Власти отказались согласовать акцию Собчак, «Парнаса» и «Открытой России» в центре Москвы

Столичная мэрия предложила перенести марш «В защиту Конституции» 10 декабря из центра в район Марьино-Люблино, следует из ответа первого замглавы Департамента региональной безопасности Владимира Олейника. Об этом «Новой газете» заявили в партии «Парнас».

Власти Москвы пояснили, что проведение мероприятия «создаст помехи движению пешеходов и транспортных средств», а также «нарушит права граждан, не участвующих в мероприятии».

Организаторы акции планировал провести ее по Бульварному кольцу от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова. В заявке также указано, что в акции примет участие до 10 тысяч человек.

По словам представителей оргкомитета мероприятия, который соберется 4 декабря, они выступят со специальным предложением по корректировке формата акции. Кроме того, решение московских властей они назвали «политически мотивированным».

Напомним, 27 ноября стало известно , что в марше «В защиту Конституции» планируют участвовать представители журналистки Ксении Собчак, движений «За права человека» и «Открытая Россия», а также представители партий «Парнас», «Гражданская инициатива», «5 декабря» и Комитета протестных действий.

Принять участие в работе оргкомитета пригласили политика Алексея Навального, партию «Яблоко» и Дмитрия Гудкова.

Мероприятие будет посвящено 24-й годовщине Конституции. Организаторы подготовят резолюцию, в которой среди прочего потребуют проведения честных и свободных президентских выборов в марте 2018 года.