Кадыров рассказал о 79 детях из России в тюрьме Ирака

В тюрьме Багдада находятся 25 женщин и 79 детей из России, в том числе раненные и инвалиды, их туда перевели из лагеря в Мосуле. Об этом глава Чеченской республики Рамзан Кадыров написал в своем Instagram.

По словам политика, среди находящихся в Ираке есть лишь одна семья из Чечни. Он также добавил, что с представителями иракских властей уже связались по данному вопросу и будут приняты «исчерпывающие меры», чтобы вернуть россиян.

Кадыров не раз занимался вопросами возвращения россиян на родину. В середине ноября спецрейс доставил в Грозный группу из 40 человек, среди которых были уроженцы Казахстана, Узбекистана, России, в том числе из Чечни, Ингушетии, Дагестана и Башкирии.

О том, что около 100 россиянок попросились на родину заявляла и уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. По информации уполномоченной по правам ребенка Анны Кузнецовой, в Сирию и Ирак вывезли около 350 детей, в основном из Чечни и Дагестана.