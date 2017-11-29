МВД задержало подозреваемых в хищении 300 млн рублей у дочки «Роснефти»

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в хищении более 300 млн рублей у дочернего общества «НК “Роснефть”», говорится в сообщении МВД России.

По информации министерства, среди задержанных бывшие сотрудники центрального аппарата и дочернего общества компании. Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере» (часть 4 статья 159 УК РФ).у

В полиции утверждают, что злоумышленники изготовили подложные документы, по которым у дочерней компании образовалась фиктивная кредиторская задолженность в размере 3,2 млрд рублей.

«На основании указанных документов на расчетный счет подставной фирмы перечислено более 300 млн рублей, которые в последующем были обналичены и похищены подозреваемыми», — заявили в МВД.

В министерстве добавили, что 20 обысков были проведены на территории Московского региона, Красноярского края, Ростовской и Тюменской областей. В результате были обнаружены и изъяты «предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела».

Задержанных заключили под стражу, им также предъявлены обвинения, уточнили в МВД.

Напомним, в сентябре этого года сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве директора компании «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» Андрея Бардина. Его подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере (статья 204 часть 8 УК РФ).

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